Грузинская оппозиция анонсировала план действий по итогам выборов

Грузинский политик Хазарадзе: оппозиция озвучит план действий на митинге вечером

Грузинская оппозиция озвучит план действий на митинге в Тбилиси вечером 28 октября. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе, передает Mtavari.

Хазарадзе анонсировал план действий после консультаций оппозиционных партий по итогам прошедших парламентских выборов. По его словам, митинг будет носить мирный характер.

Грузинский политик также заявил о совместной работе с международными партнерами по подготовке и реализации плана. «Несколько стран еще не подтвердили [участие], и мы все еще ждем заявлений от других стран», — добавил Хазарадзе.

Ранее оппозиционная партия «Сильная Грузия» заявила о бойкоте парламента после поражения на выборах. Партии «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены» уже заявили о том, что бойкотируют парламент.