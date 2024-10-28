В Грузии оппозиционная партия заявила о бойкоте парламента после поражения на выборах

«Сильная Грузия» заявила о бойкоте парламента после поражения на выборах

В Грузии оппозиционная партия «Сильная Грузия» заявила о бойкоте парламента после поражения на выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова одного из лидеров партии Анны Долидзе.

Она добавила, что партия «Лело», которая перед выборами объединилась с несколькими оппозиционными политиками и выступила под названием «Сильная Грузия», после выборов 2020 года тоже объявила бойкот парламенту. Партии «Единство - Национальное движение» и «Коалиция за перемены» уже заявили о том, что бойкотируют парламент.

Ранее стало известно, что оппозиция Грузии не провела протесты в ночь после выборов, так как получила ответ от народа страны. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.