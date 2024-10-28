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12:41, 28 октября 2024Бывший СССР

В Тбилиси объяснили отсутствие протестов в Грузии в ночь после выборов

Папуашвили: протесты после выборов не состоялись из-за ответа народа Грузии

Фото: Zurab Javakhadze / Reuters

Оппозиция Грузии не провела протесты в ночь после выборов, так как получила ответ от народа страны. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Они же говорили, что [выборы] были сфальсифицированы? Почему разобрали [сцену] и ушли? Выключили эфиры в половине второго [ночи] и уснули», — сказал он. По словам председателя грузинского парламента, протесты оппозиции после выборов не состоялись, так как ее представители «получили ответ от грузинского народа за то, что у них нет родины».

В воскресенье, 27 октября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты прошедших в республике выборов. Согласно данным ЦИК, после обработки 99 процентов бюллетеней с 3085 участков правящая партия Грузии получает 54,2 процента голосов.

По результатам голосования, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получит 89 мандатов. В ответ на заявления оппозиционных партий об отказе участвовать в деятельности парламента Папуашвили назвал новый созыв легитимным, так как правящая партия получила более 76 необходимых мест.

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      Александр Курбатов
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