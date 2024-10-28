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19:20, 28 октября 2024Наука и техника

Создатель GTA: San Andreas раскрыл тайну игры

Создатель GTA: San Andreas рассказал о трех отдельных картах в игре

Изображение: Rockstar Games

Бывший сотрудник Rockstar Games Оббе Вермей рассказал, что в GTA: San Andreas планировали сделать три отдельные карты. Об этом специалист рассказал на своей странице в социальной сети X.

По словам Вермея, который работал в Rockstar техническим инженером, разработчики тайтла пытались максимально оптимизировать игру, чтобы она без проблем запускалась на консолях при дефиците памяти. Для этого они планировали разделить гигантскую игровую карту на три отдельные и сделать между ними переходы с загрузками.

Оббе Вермей раскрыл тайну о том, что с помощью частично закрытого мира игрока было бы проще сдерживать. Также на отдельных картах было бы меньше сбоев с неигровыми персонажами — полицией, скорой помощью и прочими NPC.

Инженер рассказал, что в один день разработчики собрались и решили все-таки оставить в игре одну большую карту. По словам Вермея, проблема оптимизации была решена иначе.

«С днем рождения, San Andreas. У тебя все получилось», — заключил специалист. Grand Theft Auto: San Andreas вышла 26 октября 2004 года. Она была доступна на консолях PlayStation и Xbox и на ПК.

Ранее разработчик Оббе Вермей рассказал, что в GTA IV хотели добавить паромы, которые могли бы перевозить игрока между островами в игре. Однако из-за проблем с производительностью корабли убрали, хотя и показали их в финальном трейлере.

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      Андрей Ставицкий
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