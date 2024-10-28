Капающая с потолка в аэропорту моча попала на видео

В лондонском аэропорту Хитроу моча и нечистоты капали с потолка на первый этаж и попали на видео. Ролик публикует Daily Mail.

Уточняется, что сточные воды попадали на багажную ленту в зоне прилета. Ролик был снят утром 27 октября. На нем видно, как грязная вода льется с потолка. Автор видео заметила, что на дворе солнечный день, поэтому маловероятно, что это был дождь, просочившийся сквозь крышу здания.

Ранее в международном аэропорту Джорджии, США, пассажирка запрыгнула на стойку регистрации и попала на видео. По данным издания, женщина хотела получить посадочный талон. При этом не уточняется, почему ей его не выдали.