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19:49, 28 октября 2024Путешествия

Капающая с потолка в аэропорту моча попала на видео

В лондонском аэропорту Хитроу моча и нечистоты капали с потолка на первый этаж и попали на видео. Ролик публикует Daily Mail.

Уточняется, что сточные воды попадали на багажную ленту в зоне прилета. Ролик был снят утром 27 октября. На нем видно, как грязная вода льется с потолка. Автор видео заметила, что на дворе солнечный день, поэтому маловероятно, что это был дождь, просочившийся сквозь крышу здания.

Ранее в международном аэропорту Джорджии, США, пассажирка запрыгнула на стойку регистрации и попала на видео. По данным издания, женщина хотела получить посадочный талон. При этом не уточняется, почему ей его не выдали.

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      Марк Успенский
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