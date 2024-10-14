Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:39, 14 октября 2024Путешествия

Агрессивная пассажирка устроила забег с полицейскими в аэропорту и попала на видео

В международном аэропорту Джорджии, США, пассажирка запрыгнула на стойку регистрации и попала на видео. Кадры, распространившиеся в сети, публикует New York Post.

По данным издания, женщина хотела получить посадочный талон. При этом не уточняется, почему ей его не выдали. Агрессивная пассажирка устроила забег с полицейскими в авиагавани и угрожала им. На записи видно, как один из правоохранителей падает, пытаясь ее поймать.

Ранее пассажирка Frontier Airlines устроила скандал в самолете из-за потерянного телефона и попала на видео. Женщина потребовала, чтобы лайнер вернулся к выходу на посадку и она могла забрать оставленный в терминале телефон.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Гроза НАТО». Ударивший по судну с оружием ВСУ «Искандер» назвали одним из мощнейших в мире. На что он способен?

      Зеленский рассказал о миллионе поставленных на фронт беспилотников

      Глава российского региона обратился к гражданам на фоне опасности атаки БПЛА

      Россиянин расправился с женщиной ради ее сережек и попался спустя 20 лет

      «Одноклассники» запустили первое в России научпоп-шоу про садоводство

      В Москве приостановили работу сервисов проката электросамокатов

      QR-коды на неровных поверхностях научились считывать

      Стилисты дали советы по подбору джинсов для каждого типа фигуры

      Украина ответила на обвинения в поставке дронов сепаратистам в Мали

      Звезда «Наследников» заявил о ненависти к своему персонажу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше