Агрессивная пассажирка устроила забег с полицейскими в аэропорту и попала на видео

В международном аэропорту Джорджии, США, пассажирка запрыгнула на стойку регистрации и попала на видео. Кадры, распространившиеся в сети, публикует New York Post.

По данным издания, женщина хотела получить посадочный талон. При этом не уточняется, почему ей его не выдали. Агрессивная пассажирка устроила забег с полицейскими в авиагавани и угрожала им. На записи видно, как один из правоохранителей падает, пытаясь ее поймать.

Ранее пассажирка Frontier Airlines устроила скандал в самолете из-за потерянного телефона и попала на видео. Женщина потребовала, чтобы лайнер вернулся к выходу на посадку и она могла забрать оставленный в терминале телефон.