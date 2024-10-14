Пассажирка объявила себя президентом, устроила дебош в самолете и попала на видео

Пассажирка Frontier Airlines устроила дебош в самолете и попала на видео

Пассажирка Frontier Airlines устроила скандал в самолете из-за потерянного телефона и попала на видео. Ролик сняла попутчица дебоширки, на него обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе из Сан-Диего в Лас-Вегас. Женщина потребовала, чтобы лайнер вернулся к выходу на посадку и она могла забрать оставленный в терминале телефон.

Отказ стюардессы вызвал гнев пассажирки. «Если бы я была белой и в костюме, вы бы остановили этот чертов самолет, — объявила она. — Смейтесь, я президент всей этой чертовой страны. Посмотрите чертовы новости по телевизору».

Неизвестно, был ли рейс отменен или задержан из-за выходки женщины.

Ранее пассажир Virgin Australia пробежался голым по салону самолета. Пилотам пришлось прервать рейс.