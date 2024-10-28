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01:00, 28 октября 2024Ценности

Кендалл Дженнер снялась без штанов для модного бренда

Фото: @calzedonia

Американская телезвезда и модель Кендалл Дженнер снялась без штанов для модного итальянского бренда Calzedonia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одних фото 28-летняя манекенщица позирует в облегающем боди, надетом поверх капроновых колготок, и остроносых туфлях. В то же время на другом снимке знаменитость предстала в кожаной куртке и колготках бордового цвета, раздвинув при этом ноги в стороны и согнув их в коленях.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер в откровенном образе попала на обложку журнала Le Magazine Du Monde. Тогда модель попозировала в черной юбке длины мини и распахнутом сером кардигане, из-под которого был виден прозрачный бюстгальтер.

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      Карина Черных
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