Коалиция экс-премьера Болгарии победила на парламентских выборах

Коалиция экс-премьера Болгарии Борисова победила на парламентских выборах

Коалиция партий «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Союз демократических сил» (ГЕРБ-СДС) экс-премьера Болгарии Бойко Борисова победила на парламентских выборах. Об этом сообщает телеканал Nova.

«ГЕРБ-СДС побеждает на парламентских выборах с 26,08 процентами голосов», — отмечается в материале телеканала.

Второе место получила коалиция партии «Продолжаем перемены» и объединения «Демократическая Болгария» с 14,76 процентами голосов. Третье место заняла партия «Возрождение», набрав 13,81 процентов голосов. Данная политическая сила выступает за нормализацию отношений с Россией.

Таким образом, данные выборы стали седьмыми за последние три года в Болгарии. На протяжении нескольких лет ключевые политические силы не могут договориться и сформировать стабильно работающее правительство. В связи с этим аналитики не исключают в будущем очередной провал переговоров партий и проведение восьмых внеочередных выборов в следующем году.