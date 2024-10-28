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15:40, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Латвийский журналист попросит политическое убежище в Белоруссии

Журналист из Латвии Алексеев уехал в Белоруссию и намерен попросить убежище
Юрий Алексеев

Юрий Алексеев. Кадр: MAMIKINS TV / МАМЫКИН ТВ / YouTube

Журналист из Латвии Юрий Алексеев покинул страну и уехал в Белоруссию. Об этом пишет издание Delfi.

Алексеев уехал из Латвии в субботу, 26 октября. В соцсетях он сообщил, что намерен просить политическое убежище в Белоруссии.

Журналист объяснил свое решение уехать опасением, что в Латвии его могут приговорить к лишению свободы. Уточняется, что Алексееву были предъявлены обвинения в разжигании национальной, этнической или расовой вражды, незаконном хранении боеприпасов и распространении материалов, содержащих детскую порнографию. Кроме того, его обвиняют в деятельности, которая направлена против суверенитета Латвии.

«Суд по одному из дел должен был состояться на этой неделе — 29 октября», — говорится в материале. Там также указано, что журналист ранее называл уголовные дела против него политическими.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал гражданство Джону Роблесу из США, который сам себя называет политическим беженцем. Отмечалось, что Роблес переехал в Россию еще в 1996 году, а в 2007 году получил политическое убежище, что сделало его первым американцем с таким статусом в стране.

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      Маргарита Щигарева
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