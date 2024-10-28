Легионер клуба РПЛ ответил на вопрос о получении российского паспорта

Игрок «Химок» Вера: не вижу необходимости делать российское гражданство

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил на вопрос о получении российского паспорта. Его слова приводит «Советский спорт».

«Получение российского паспорта помогает, упрощает жизнь на поле, но пока для себя не вижу первой необходимости делать российское гражданство. Хотя, наверное, в чем-то это могло бы помочь», — заявил легионер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

В октябре российский паспорт получил бразильский капитан и защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Игрок сможет представлять сборную России.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские сборные и клубы может проводить только товарищеские матчи. Команды пропустили несколько крупных международных турниров, среди которых чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.