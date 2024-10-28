Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:2
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Торпедо
1:2
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
3:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Леганес
3:0
Завершен
Сельта
Испания — Примера|11-й тур
Химки
3:4
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Зенит
1:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
00:26, 28 октября 2024Спорт

Легионер клуба РПЛ ответил на вопрос о получении российского паспорта

Игрок «Химок» Вера: не вижу необходимости делать российское гражданство

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил на вопрос о получении российского паспорта. Его слова приводит «Советский спорт».

«Получение российского паспорта помогает, упрощает жизнь на поле, но пока для себя не вижу первой необходимости делать российское гражданство. Хотя, наверное, в чем-то это могло бы помочь», — заявил легионер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

В октябре российский паспорт получил бразильский капитан и защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. Игрок сможет представлять сборную России.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские сборные и клубы может проводить только товарищеские матчи. Команды пропустили несколько крупных международных турниров, среди которых чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз призвал политические силы Грузии к конструктивному диалогу. Как на Западе оценивают итоги выборов?

      Раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена

      В Госдуме рассказали о нежелании Запада смириться с выбором стран пути суверенитета

      При падении беспилотника ВСУ в Воронежской области пострадал человек

      Кендалл Дженнер снялась без штанов для модного бренда

      В Чехии обеспокоились ходом выборов в парламент Грузии

      МИД Польши высказался о результатах выборов в Грузии

      Россиян предупредили о «камнях» с неба

      Мумифицированные останки мужчины нашли в туалете дома его матери

      Легионер клуба РПЛ ответил на вопрос о получении российского паспорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше