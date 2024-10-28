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03:30, 28 октября 2024Культура

Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США

CBS: Де Ниро и Ди Каприо поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото: Alexandra Fechete / Globallookpress.com

Известные голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро поддержали кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Знаменитости посетили предвыборное мероприятие в Филадельфии и обратились к избирателям с речью о важности голосования.

Де Ниро открыто выразил свое презрение к кандидату от республиканцев Дональду Трампу, высказав ругательства в его адрес, и призвал американцев к ответственному выбору в день голосования.

Ди Каприо подчеркнул позицию Харрис по вопросу изменения климата, указав на то, что ее команда не отрицает научные исследования об антропогенном климатическом кризисе. «Выбор не может быть яснее, и этот выбор — вице-президент Камала Харрис», — сказал актер.

Ранее поддержку Харрис выразила американская певица Тейлор Свифт. Она сообщила, что намерена голосовать за нее на предстоящих президентских выборах. По словам артистки, Харрис — сильный, прирожденный лидер.

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      Марина Совина
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