Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:59, 28 октября 2024Россия

Матвиенко встретилась с президентом Пакистана

Матвиенко передала президенту Пакистана теплые пожелания от Путина

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко встретилась с президентом Пакистана Асифа Али Зардари. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента России.

«Спикер СФ передала Президенту Пакистана наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказано в сообщении.

Матвиенко подчеркнула, что за последние годы страны добились значительного прогресса в плане развития сотрудничества, а ее визит является подтверждением твердого намерения на полноформатное развитие комплекса российско-пакистанских связей.

Президент Пакистана , в свою очередь, поблагодарил российских сенаторов «за энергичные усилия по развитию диалога».

Ранее глава пакистанского министерства финансов Мухаммад Аурангзеб заявил, что Пакистан по-прежнему заинтересован в присоединении к БРИКС.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      49-летняя Анджелина Джоли в новом образе появилась на показе фильма

      Политолог рассказал о способности президента Грузии помешать парламенту

      В Грузии заявили об отношении Запада к республике как к рабской стране

      Оценена польза маткапитала при покупке жилья в России

      Российскому региону предрекли почти 40-градусные морозы

      Санду обсудила итоги выборов с президентом Грузии

      Бывший российский депутат поймал огромного сома и поделился фото в соцсетях

      В Китае объяснили желание перебежчиков из КНДР попасть на Украину

      Официантка рассказала о паническом страхе перед одним соусом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше