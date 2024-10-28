Матвиенко передала президенту Пакистана теплые пожелания от Путина

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко встретилась с президентом Пакистана Асифа Али Зардари. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента России.

«Спикер СФ передала Президенту Пакистана наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказано в сообщении.

Матвиенко подчеркнула, что за последние годы страны добились значительного прогресса в плане развития сотрудничества, а ее визит является подтверждением твердого намерения на полноформатное развитие комплекса российско-пакистанских связей.

Президент Пакистана , в свою очередь, поблагодарил российских сенаторов «за энергичные усилия по развитию диалога».

Ранее глава пакистанского министерства финансов Мухаммад Аурангзеб заявил, что Пакистан по-прежнему заинтересован в присоединении к БРИКС.

