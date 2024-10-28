МИД Германии прокомментировал видео с якобы проигнорированной в Китае Бербок

МИД ФРГ не подтвердил информацию о том, что Бербок не встретили в аэропорту КНР

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что министра иностранных дел Германии Анналену Бербок никто не встретил в аэропорту в ходе ее визита в Китай или Индию, не соответствует действительности. Ситуацию прокомментировал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, сообщает РИА Новости.

«Видео не из Индии. Утверждается также, что оно из Китая. Это тоже неверно. Речь идет о посадке [рейса] министра иностранных дел в Малайзии. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был», — заявил он в ходе брифинга немецкого кабмина.

Фишер объяснил, что в результате данной ошибки встречающая сторона расположилась чуть далее, и главе немецкого внешнеполитического ведомства пришлось пройти несколько шагов, чтобы ее приветствовали. Уточняется, что визит в Малайзию, во время которого и было снято распространившееся в соцсетях видео, состоялся еще в начале 2024 года, а в Индии министр была на прошлой неделе.

Издание «Комсомольская правда» опубликовало видео, на котором прибывшую с визитом в Китай Бербок якобы никто не встретил в аэропорту, кроме охранников и персонала посольства ФРГ в Пекине. Данным видео также поделился Telegram-канал «Китайская угроза», однако сразу отметив, что видео было сделано не в Китае, а в ходе визита министра в Малайзию.

Ранее стало известно, что Бербок отправится в Китай для обсуждения с представителями китайских властей ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Утверждается, что глава немецкого МИД попытается склонить позицию Пекина по украинскому конфликту на сторону Евросоюза.

