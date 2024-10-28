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13:34, 28 октября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности боев в Курской области

Российские войска нанесли поражение девяти украинским бригадам в Курской области

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Российские войска за сутки нанесли поражение девяти украинским бригадам, находящимся в Курской области. Соответствующие подробности журналистам раскрыли в Минобороны России.

Отмечается, что бои проходили в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Зеленый Шлях, Плехово, Нижний Клин и Новоивановка.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить семь контратак украинских войск в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Кремяное. Также были сорваны четыре попытки контратак Вооруженных сил Украины, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день стало известно, что российские войска освободили еще три села в Курской области и приблизились к городу Суджа. Известно, что до границ райцентра Суджанского района военнослужащим осталось пройти около четырех километров.

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      Никита Абрамов
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