Российские войска нанесли поражение девяти украинским бригадам в Курской области

Российские войска за сутки нанесли поражение девяти украинским бригадам, находящимся в Курской области. Соответствующие подробности журналистам раскрыли в Минобороны России.

Отмечается, что бои проходили в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Зеленый Шлях, Плехово, Нижний Клин и Новоивановка.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить семь контратак украинских войск в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Кремяное. Также были сорваны четыре попытки контратак Вооруженных сил Украины, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день стало известно, что российские войска освободили еще три села в Курской области и приблизились к городу Суджа. Известно, что до границ райцентра Суджанского района военнослужащим осталось пройти около четырех километров.