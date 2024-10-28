Минобороны сообщило о массовом налете украинских дронов на российские регионы

Минобороны: больше 20 дронов ВСУ попытались атаковать четыре российских региона

Сразу 21 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать сразу четыре российских региона. О массовом налете беспилотников журналистам сообщили в Минобороны России.

28 октября с 13:00 до 14:30 по московскому времени российские войска пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В частности, по пять БПЛА сбили над Орловской и Брянской областями, десять уничтожили в небе Курской области и один — в Белгородской области, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В ночь на 28 октября Вооруженные силы Украины попытались атаковать четыре региона России. По данным Минобороны, 13 дронов дежурные военные сбили в Белгородской области, 6 — в Брянской, еще по одному — в Курской и Воронежской.