Модель Алеся Кафельникова вышла в свет в платье с вырезом на декольте

Модель Алеся Кафельникова вышла в свет в мини-платье с вырезом на декольте

Российская модель Алеся Кафельникова появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя знаменитость вышла в свет в мини-платье черного цвета с вырезом на декольте. В качестве обуви она предпочла туфли на высоком каблуке в тон образу. Манекенщица также надела несколько золотых украшений. При этом волосы Кафельникова распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в октябре Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде в честь 26-летия.