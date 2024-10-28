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10:54, 28 октября 2024Ценности

Модель Алеся Кафельникова вышла в свет в платье с вырезом на декольте

Модель Алеся Кафельникова вышла в свет в мини-платье с вырезом на декольте

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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26-летняя знаменитость вышла в свет в мини-платье черного цвета с вырезом на декольте. В качестве обуви она предпочла туфли на высоком каблуке в тон образу. Манекенщица также надела несколько золотых украшений. При этом волосы Кафельникова распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в октябре Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде в честь 26-летия.

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      Карина Черных
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