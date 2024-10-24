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10:48, 24 октября 2024Ценности

Алеся Кафельникова показала фото в откровенном наряде в честь 26-летия

Модель Алеся Кафельникова показала фото в откровенном топе в честь 26-летия
Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова. Фото: @igor.basangov / @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала фото в откровенном наряде в честь 26-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала стройную фигуру в облегающей юбке и мини-топе с разрезом. В качестве украшений она выбрала браслеты, круглые серьги и цепь с подвеской в виде креста. При этом на одном фото Кафельникова предстала в черной кожаной куртке, оформленной золотистой фурнитурой.

«Я знаю, что должна быть скромнее, но это то, чему я просто не научилась», — подписала она пост, который набрал 11 тысяч лайков.

Ранее Алеся Кафельникова раскрыла причину возможного завершения карьеры. Тогда модель призналась, что с детства страдает сколиозом, который мог привести к смене ее деятельности.

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      Карина Черных
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