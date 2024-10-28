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17:01, 28 октября 2024Экономика

Москвичам предсказали полярное сияние

Астроном Богачев: полярное сияние можно будет увидеть в Москве 30 октября

Фото: George Zakharchuk / Globallookpress.com

Россияне смогут увидеть полярное сияние в небе над Москвой в среду, 30 октября. Об этом агентству «Москва» рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, Земля в очередной раз столкнулась с солнечной активностью, в результате чего на планете началась магнитная буря умеренного характера. Эксперт считает, что бури достигнут своего пика к середине текущей недели — тогда у москвичей появится возможность увидеть полярное сияние.

«По сути, те события, которые мы наблюдаем, — это только начало. Конечно, сегодня никаких полярных сияний точно не будет», — прокомментировал Богачев.

На Солнце 24 октября и 26 октября зафиксировали вспышки высшего уровня X. Магнитная буря на Земле началась с утра в понедельник, 28 октября.

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      Мария Черкасова
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