Москвичам предсказали полярное сияние

Астроном Богачев: полярное сияние можно будет увидеть в Москве 30 октября

Россияне смогут увидеть полярное сияние в небе над Москвой в среду, 30 октября. Об этом агентству «Москва» рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, Земля в очередной раз столкнулась с солнечной активностью, в результате чего на планете началась магнитная буря умеренного характера. Эксперт считает, что бури достигнут своего пика к середине текущей недели — тогда у москвичей появится возможность увидеть полярное сияние.

«По сути, те события, которые мы наблюдаем, — это только начало. Конечно, сегодня никаких полярных сияний точно не будет», — прокомментировал Богачев.

На Солнце 24 октября и 26 октября зафиксировали вспышки высшего уровня X. Магнитная буря на Земле началась с утра в понедельник, 28 октября.