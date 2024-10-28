На Украине мужчину осудили за видео с военкомами

На Украине мужчину осудили за видео с сотрудниками ТЦК

На Украине в Одессе Малиновский районный суд осудил мужчину за публикацию в Tiktok видео с работой сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом стало известно из опубликованного приговора заседания.

Мужчина, по мнению суда, публикуя запись работы сотрудников ТЦК, имел умысел препятствовать мобилизационным мероприятиям и желал снижения обороноспособности Украины.

Ему было назначено пять лет тюрьмы с изменением на испытательный срок в 1 год за сделку со следствием. Помимо этого, у него конфисковали iPhone, с которого велась съемка.

Ранее стало известно, что в Киеве неизвестные подожгли два отделения «Укрпочты» из-за возможной рассылки повесток от военкоматов. Представители «Укрпочты» никак не комментировали произошедшее.