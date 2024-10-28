На Украине столкнулись со сложностями при поиске «чистого» прокурора

В Киеве сообщили о сложностях с поиском «чистого» прокурора для замены Костина

В Киеве столкнулись со сложностями при поиске «чистого» прокурора на замену подавшему в отставку генпрокурору Украины Андрею Костину. Об этом сообщает «Украинская правда» («УП») со ссылкой на высокопоставленные источники в Офисе президента страны.

«Костин давно просился на выход. Он реально ничего не делал в той прокуратуре. А после скандала с прокурорами не среагировать было невозможно. Сейчас найти кандидата на генпрокурора огромная проблема. Он должен быть чистым и незашкваренным, он должен быть компетентным, и чтобы вы понимали — мало кто бы согласился сейчас на эту должность», — объяснил собеседник издания.

По словам источника «УП», назначение на должность генпрокурора Украины влечет «сплошные проблемы» и «репутационное уничтожение». В связи с этим в ближайшее время исполнять обязанности Костина будет его первый заместитель.