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10:55, 28 октября 2024Мир

На Западе заявили об утрате доверия к Зеленскому

Меркурис: Запад утратил доверие к Зеленскому из-за раскрытия его «плана»

Фото: Johanna Geron / Reuters

Запад утратил доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за раскрытия его «плана победы». Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«После ужасного раскрытия своего плана победы, везде на Западе наблюдается общая потеря доверия к самому Зеленскому, что сравнимо с утратой доверия в Киеве», — рассказал военный эксперт.

Ранее испанское издание 20Minutos со ссылкой на источники в Брюсселе сообщало, что Зеленский и руководство страны опасаются потери интереса Запада к военной поддержке Киева на фоне скорых начала работы Европейской комиссии (ЕК) в новом составе и президентских выборов в США. При этом в публикации его «плана победы» европейские элиты видят признание нервного состояния.

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      Максим Габриелян
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