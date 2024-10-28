Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:30, 28 октября 2024Россия

Над российским регионом сбили шесть украинских дронов

Над Брянской областью сбили шесть украинских беспилотников

Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / Globallookpress.com

Над Брянской областью сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть БПЛА самолетного типа», — написал он.

По словам чиновника, на место прибыли оперативные и экстренные службы. Разрушений и пострадавших нет. Богомаз поблагодарил российских военнослужащих за защиту региона.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области заявил, что над регионом заметили пять беспилотников ВСУ. По его словам, все они были сбиты системами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Обломки беспилотника упали на оживленной дороге в Курской области. Взрыв прогремел в нескольких метрах от машин

      «Реал» бойкотирует церемонию вручения Золотого мяча

      В России оценили план Трампа по урегулированию украинского конфликта

      Капающая с потолка в аэропорту моча попала на видео

      ВСУ захотели вооружить дробовиками для борьбы с дронами

      45-летняя звезда сериала «Кухня» оголила ягодицы на камеру

      Эрдоган назвал выгодным развитие отношений с БРИКС

      Стало известно о продвижении российских войск к Ясной Поляне

      Еще четыре беспилотника сбиты над российским регионом

      Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше