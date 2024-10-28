Над российским регионом сбили шесть украинских дронов

Над Брянской областью сбили шесть украинских беспилотников

Над Брянской областью сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть БПЛА самолетного типа», — написал он.

По словам чиновника, на место прибыли оперативные и экстренные службы. Разрушений и пострадавших нет. Богомаз поблагодарил российских военнослужащих за защиту региона.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области заявил, что над регионом заметили пять беспилотников ВСУ. По его словам, все они были сбиты системами противовоздушной обороны.