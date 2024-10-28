Названы злостные неплательщики коммуналки среди регионов

Росстат: на Северном Кавказе жители меньше всего хотят платить по долгам за ЖКУ

На Северном Кавказе россияне меньше всего хотят платить по долгам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

В первом полугодии 2024 года в Ингушетии население оплатило лишь треть от выставленных счетов, в Чечне — три четверти. В некоторых же регионах жители переплатили по счетам. В Воронежской области местные жители выложились на 110 процентов, в Костромской и Кировской областях — на 109 процентов. Всего в переплативших регионах суммы больше, чем выставлено по счетам, на 0,3 процента.

По оценке Минстроя, только около двух процентов россиян не оплачивают счета из-за сложных жизненных ситуаций, остальные не платят из-за забывчивости и безалаберности.

Долг россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) снижается на протяжении двух лет и в настоящее время достиг 833 миллиарда рублей, сообщал ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин. Собираемость же в среднем по стране увеличилась и в настоящее время составляет 101 процент.

