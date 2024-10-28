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08:30, 28 октября 2024Забота о себе

Не мочившаяся восемь лет женщина рассказала о жизни с редкой неизлечимой болезнью

The Sun: не мочившаяся восемь лет женщина рассказала о жизни с синдромом Фоулера

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

31-летняя женщина по имени Тия Касл рассказала, что в молодости из-за редкой болезни у нее начались проблемы с мочеиспусканием, которые привели к тому, что она не мочилась восемь лет. Ее историю опубликовало издание The Sun.

Много лет назад Касл заметила, что несколько дней не может сходить в туалет, а ее живот раздулся. Она сразу же обратилась в больницу. Врачи сообщили, что у нее развился сепсис мочевыводящих путей из-за большого количества скопившейся в организме воды. В последующие девять месяцев она была вынуждена пользоваться катетерами, чтобы освобождать мочевой пузырь.

Позже у нее диагностировали синдром Фоулера, при котором сфинктер мочевого пузыря не расслабляется и отток мочи невозможен. «За восемь лет я ни разу не сходила в туалет естественным путем. Мне еще так много хочется сделать в жизни, но сейчас это кажется нереальным, ведь моя болезнь неизлечима», — сказала она.

Синдром Фоулера встречается у двух женщин из миллиона

Проблемы со здоровьем у женщины начались в детстве. Она постоянно подхватывала инфекции мочевыводящих путей, из-за осложнений ей удалили почку. Позже, когда начались проблемы с мочеиспусканием, врачи применяли электростимуляцию нервов. Женщина согласилась на удаление части мочевого пузыря для формирования нового пути оттока мочи, но ничего не помогло.

В мае 2022 года Касл решилась на полное удаление мочевого пузыря и установление стомы. И хотя она продолжает бороться с постоянно атакующими ее инфекциями из-за развившейся нечувствительности к антибиотикам, женщина говорит, что теперь у нее новая жизнь.

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«Я не могу наслаждаться жизнью, поскольку большую ее часть я потратила на борьбу за нее. Мне просто хотелось бы быть достаточно здоровой, чтобы выйти из дома. Сейчас у меня сильный стресс, чувствую себя плохо, делаю все возможное, чтобы не попасть в больницу, и мне невыносимо скучно, так как я вынуждена соблюдать постельный режим. Но я надеюсь, что сработают разрабатываемые сейчас экспериментальные вакцины против инфекций, так как это мой последний шанс», — сказала Касл.

Ранее стала известна история 31-летней женщины по имени Мел Плаканика, у которой обнаружили пять лишних органов. Во время операции ей удалили некоторые из них.

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      Алиса Дмитриева
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