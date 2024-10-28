Певица Нюша показала фото в халате и без бюстгальтера

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, поделилась снимком в откровенном образе. Фотографию она показала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница сфотографировалась в зеркало, позируя в сером халате в ванной комнате. При этом на размещенном кадре видно, что она запечатлела себя без бюстгальтера, распустив волосы и отказавшись от макияжа.

«Доброе утро», — подписала публикацию артистка.

Ранее в августе 41-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова позагорала в откровенном бикини.