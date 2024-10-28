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17:06, 28 октября 2024Экономика

Оставленный под подушкой аккумулятор стал причиной пожара в российском городе

Оставленный под подушкой пауэрбанк стал причиной пожара в Кингисеппе

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Внешний аккумулятор, оставленный под подушкой, стал причиной пожара в Кингисеппе Ленинградской области. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе МЧС.

По информации источника, перед выходом из дома на занятия школьник оставил на зарядке пауэрбанк на кровати, и накрыл его подушкой. Через некоторое время, когда ребенка уже не было дома, прибор загорелся и начался пожар. Всего огнем было охвачено 10 квадратных метров квартиры, однако в пресс-службе уточнили, что обошлось без пострадавших.

Ранее в этот же день стало известно, что в одном из жилых комплексов в подмосковных Мытищах кот случайно включил сенсорную плиту и спалил квартиру хозяйки. ЧП произошло в квартире дома № 5 на улице Полковника Романова.

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      Полина Кислицына
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