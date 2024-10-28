Осужденный в РФ американец назвал своего предпочтительного кандидата на выборах в США

Осужденный в РФ американец Блэк заявил, что отдал бы голос за Трампа

Осужденный во Владивостоке американский военный Гордон Блэк заявил, что проголосовал бы на грядущих выборах в США за республиканца Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Дональд Трамп... привлекают его идеи и то, как он управлял экономикой страны в течение своего последнего президентского срока», — объяснил Блэк свои предпочтения.

В июне суд признал Блэка виновным в угрозе расправой его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей. Американца приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.

Блэк заявил, что отказался просить о помиловании. «Должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», — отметил он.