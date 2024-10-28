Осужденный во Владивостоке американец рассказал о своей реакции на приговор

Осужденный во Владивостоке американец Блэк не ожидал получить срок

Осужденный во Владивостоке американский военный Гордон Блэк ожидал вернуться домой и не думал, что получит реальный срок. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я пытался любыми способами сократить срок. Я вообще не ожидал оказаться в тюрьме. Я думал, что просто поеду домой», — рассказал он о своей реакции на приговор.

В июне суд признал Блэка виновным в угрозе расправой его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей. Американца приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.

Блэк заявил, что отказался просить о помиловании. «Должен подчиняться вашим законам. Так, если мое правительство решит, что хочет обменять меня на что-то другое, то это будет также их решением», — отметил он.