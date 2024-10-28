Отец Ассанжа Шиптон заявил, что правительство Украины может рухнуть в любой день

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, австралийский активист Джон Шиптон допустил падение правительства Украины в любой день на фоне складывающейся внешнеполитической ситуации. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что у Соединенных Штатов сейчас «серьезные проблемы», поэтому во всем мире происходящее выходит из-под контроля Вашингтона. В качестве одного из примеров Шиптон привел недавнюю атаку Израиля на Иран.

«На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — заяявил отец Ассанжа.

Ранее сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин выразил мнение, что большое количество жителей Украины поддерживают Россию и желают ее победы, однако у них нет возможности высказывать свои взгляды.

