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05:59, 28 октября 2024Мир

Отец Ассанжа допустил падение правительства Украины в любой день

Отец Ассанжа Шиптон заявил, что правительство Украины может рухнуть в любой день

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, австралийский активист Джон Шиптон допустил падение правительства Украины в любой день на фоне складывающейся внешнеполитической ситуации. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что у Соединенных Штатов сейчас «серьезные проблемы», поэтому во всем мире происходящее выходит из-под контроля Вашингтона. В качестве одного из примеров Шиптон привел недавнюю атаку Израиля на Иран.

«На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — заяявил отец Ассанжа.

Ранее сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин выразил мнение, что большое количество жителей Украины поддерживают Россию и желают ее победы, однако у них нет возможности высказывать свои взгляды.

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      Марина Совина
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