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22:31, 28 октября 2024Экономика

Будущую переплату россиян по ипотеке подсчитали

Брокер Ракута: сегодня за ипотеку придется переплатить в три-четыре раза

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

При сегодняшних ставках за ипотеку придется переплатить десятки миллионов рублей. Во что выльются проценты заемщикам, «Аргументам и фактам» подсчитал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

В текущих условиях ипотечник, если он не подпадает под льготные программы, должен выплатить банку сумму в три-четыре раза больше взятой под заем. Так, если заемщик присмотрел себе квартиру за 14 миллионов рублей и в кредит на 30 лет ему нужно взять 10 миллионов, то ежемесячный платеж составил почти 240 тысяч рублей. Сумма начисленных за 30 лет процентов будет равняться 43,3 миллиона рублей, а в месяц такой плательщик должен будет зарабатывать порядка полумиллиона. К этому мысленно стоит добавить расходы на страховку, оценку квартиры и прочие платежи, напоминает Ракута.

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«За те же деньги, которые придется платить покупателю за ипотеку, он может спокойно арендовать шикарные апартаменты с дизайнерским ремонтом в центре мегаполиса или жить в отеле категории „5 звезд“», — заявил эксперт. При нынешних ставках ипотеку по рыночным программам в основном берут те, кто готов вложить в покупку собственные сбережения, либо оформляют ссуду на небольшую сумму — до 5-6 миллионов рублей. Однако и эта тенденция, по мнению специалиста, постепенно уйдет. В лучшем случае заемщики будут брать кредит не больше чем на 2-3 миллиона и на короткий срок.

Ранее вложение маткапитала в покупку жилья назвали бесполезным. Сложившуюся ситуацию аналитики объясняют отставшей от роста цен индексацией маткапитала.

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      Виктория Клабукова
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