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23:51, 28 октября 2024Экономика

Особняк Мэттью Перри обзавелся новым владельцем через год после трагедии

NYT: особняк звезды «Друзей» Мэттью Перри в Лос-Анджелесе продали за $8,5 млн

Фото: D. Long / Globallookpress.com

Лос-анджелесский особняк Мэттью Перри обзавелся новым владельцем через год после ухода актера из жизни. Сделка обошлась в 8,5 миллиона долларов (826,5 миллиона рублей), пишет New York Times (NYT).

Поместье, в котором произошла трагедия, приобрела кинопродюсер Анита Верма-Лаллиан под инвестиции. Объект располагается в престижном районе Пасифик-Палисейдс и был куплен артистом в 2020 году за 6 миллионов долларов. Интерьер усадьбы 1965 года постройки выдержан в стиле мид-сенчури модерн. На 325 квадратных метрах разместилось четыре спальни с тремя ванными и отдельным санузлом.

Незадолго до кончины Перри дом подвергся капитальной реконструкции. В частности, был значительно изменен задний двор особняка. Изюминкой редизайна стал бассейн с джакузи, на дне которого по желанию актера установили красный светодиодный светильник в форме летучей мыши. Этот символ, озаряющий ночное небо, служил сигналом для вызова Бэтмена, героя одноименных комиксов DC.

Ремонт в доме продолжился и после того, как не стало звезды культового сериала «Друзья». По словам очевидцев, на здании установили новую крышу.

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      Виктория Клабукова
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