Песков заявил о невмешательстве Москвы в дела Грузии во время выборов

Песков: Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии во время выборов

Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии во время выборов там в парламент страны и не собирается этого делать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы решительно отвергаем такие обвинения. Они, знаете, они уже для многих стран носят стандартный характер: чуть что - сразу обвиняют Россию во вмешательстве», — заявил Песков. Он также добавил, что выборы в Грузии являются прежде всего выбором грузинского народа.

Песков уточнил, что третьи страны не должны вмешиваться в грузинские выборы. Конкретных стран он не назвал.