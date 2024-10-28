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12:26, 28 октября 2024Бывший СССР

Песков заявил о невмешательстве Москвы в дела Грузии во время выборов

Песков: Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии во время выборов
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии во время выборов там в парламент страны и не собирается этого делать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы решительно отвергаем такие обвинения. Они, знаете, они уже для многих стран носят стандартный характер: чуть что - сразу обвиняют Россию во вмешательстве», — заявил Песков. Он также добавил, что выборы в Грузии являются прежде всего выбором грузинского народа.

Песков уточнил, что третьи страны не должны вмешиваться в грузинские выборы. Конкретных стран он не назвал.

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      Сергей Болиев
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