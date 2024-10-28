Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:58, 28 октября 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров

Украинский пленный: обученные люди в спецотрядах расстреливают дезертиров

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный украинский военнослужащий Борис Довбик рассказал о специальных отрядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданных для расстрела дезертиров, передает РИА Новости.

«Никто не хотел убегать, так как все думали, что будут расстреляны. Были специально обученные люди, которые ловили людей и их расстреливали», — рассказал военный.

Он добавил, что командование распускало слухи о том, что русские солдаты не берут в плен, а его подразделение оказалось окружено и брошено в Курской области.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Козуб заявил, что украинская армия в Курской области бьет по своей пехоте при отступлении без приказа. Он также утверждает, что солдаты ВСУ в регионе не снабжаются водой, боеприпасами и рациями.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможной отставке российского губернатора

      Ирак подал в ООН жалобу на Израиль в связи с ударом по Ирану

      Израилю пригрозили горькими последствиями за удар по Ирану

      Газовые плиты связали с десятками тысяч смертей

      В России предложили извлекать золото из отходов

      Поплавская обвинила Леди Гагу в краже песни Красной Шапочки

      Эксперты впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных в России

      Пленный ВСУ рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров

      Глава РФС высказался о возможном вызове натурализованного капитана «Зенита» в сборную

      На Западе заявили об утрате доверия к Зеленскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше