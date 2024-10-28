Пленный ВСУ рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров

Украинский пленный: обученные люди в спецотрядах расстреливают дезертиров

Пленный украинский военнослужащий Борис Довбик рассказал о специальных отрядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданных для расстрела дезертиров, передает РИА Новости.

«Никто не хотел убегать, так как все думали, что будут расстреляны. Были специально обученные люди, которые ловили людей и их расстреливали», — рассказал военный.

Он добавил, что командование распускало слухи о том, что русские солдаты не берут в плен, а его подразделение оказалось окружено и брошено в Курской области.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Козуб заявил, что украинская армия в Курской области бьет по своей пехоте при отступлении без приказа. Он также утверждает, что солдаты ВСУ в регионе не снабжаются водой, боеприпасами и рациями.