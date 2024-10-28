Популярный российский комик рассказал о конкуренции в юморе

Комик Гиновян рассказал, что юмористы всегда сравнивают себя с коллегами

Популярный российский стендап-комик Самвел Гиновян рассказал о конкуренции в юморе. В подкасте «Авторитет Мысли», запись которого доступна на YouTube, он заявил, что юмористы всегда сравнивают себя с коллегами.

«Ты не можешь обособиться от своих эмоций конкурентных. Что бы мы ни говорили, ты проводишь параллель между комиком, чей концерт ты смотришь, между своими коллегами, между средой, в которой ты находишься, собой», — отметил юморист. По его словам, подобные мысли мешают объективно оценивать комедию.

Ранее популярный комик Илья Соболев заявил о высокой конкуренции в российском юморе. По его словам, у комиков на каждом уровне популярности и финансового достатка есть своя конкуренция.

До этого юмористка Наталия Медведева призналась в зависти к коллегам по Comedy Woman. По словам Медведевой, ей всегда казалось, что в других участницах шоу есть какие-то качества, которых не хватает ей.