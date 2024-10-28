Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:29, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о конкуренции в юморе

Комик Гиновян рассказал, что юмористы всегда сравнивают себя с коллегами

Кадр: Авторитет Мысли / YouTube

Популярный российский стендап-комик Самвел Гиновян рассказал о конкуренции в юморе. В подкасте «Авторитет Мысли», запись которого доступна на YouTube, он заявил, что юмористы всегда сравнивают себя с коллегами.

«Ты не можешь обособиться от своих эмоций конкурентных. Что бы мы ни говорили, ты проводишь параллель между комиком, чей концерт ты смотришь, между своими коллегами, между средой, в которой ты находишься, собой», — отметил юморист. По его словам, подобные мысли мешают объективно оценивать комедию.

Ранее популярный комик Илья Соболев заявил о высокой конкуренции в российском юморе. По его словам, у комиков на каждом уровне популярности и финансового достатка есть своя конкуренция.

До этого юмористка Наталия Медведева призналась в зависти к коллегам по Comedy Woman. По словам Медведевой, ей всегда казалось, что в других участницах шоу есть какие-то качества, которых не хватает ей.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Обломки беспилотника упали на оживленной дороге в Курской области. Взрыв прогремел в нескольких метрах от машин

      «Реал» бойкотирует церемонию вручения Золотого мяча

      В России оценили план Трампа по урегулированию украинского конфликта

      Капающая с потолка в аэропорту моча попала на видео

      ВСУ захотели вооружить дробовиками для борьбы с дронами

      45-летняя звезда сериала «Кухня» оголила ягодицы на камеру

      Эрдоган назвал выгодным развитие отношений с БРИКС

      Стало известно о продвижении российских войск к Ясной Поляне

      Еще четыре беспилотника сбиты над российским регионом

      Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше