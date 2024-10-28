После ограбления пережившей блокаду российской актрисы в магазине возбудили дело

В Петербурге после ограбления 93-летней актрисы Доротенко полиция возбудила дело

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после ограбления 93-летней пережившей блокаду актрисы Лидии Доротенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Уголовное дело возбудили по статье о краже.

По данным канала, актриса рассказала, что сейчас она приходит в себя от того, что с ней сделали.

Ранее сообщалось, что Доротенко получила пенсию, положила ее в паспорт и решила зайти в продуктовый магазин за водой и кофе. В очереди за ней стояла молодая женщина, которая вызвалась помочь пенсионерке и достала для нее кофе. На кассе актриса обнаружила, что у нее пропали все полученные деньги. Затем актриса обратилась в полицию.