Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:15, 28 октября 2024Силовые структуры

После ограбления пережившей блокаду российской актрисы в магазине возбудили дело

В Петербурге после ограбления 93-летней актрисы Доротенко полиция возбудила дело
Начало событий в новости Пережившую блокаду российскую актрису ограбили в продуктовом магазине
Лидия Доротенко

Лидия Доротенко. Кадр: фильм «Брат»

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после ограбления 93-летней пережившей блокаду актрисы Лидии Доротенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Уголовное дело возбудили по статье о краже.

По данным канала, актриса рассказала, что сейчас она приходит в себя от того, что с ней сделали.

Ранее сообщалось, что Доротенко получила пенсию, положила ее в паспорт и решила зайти в продуктовый магазин за водой и кофе. В очереди за ней стояла молодая женщина, которая вызвалась помочь пенсионерке и достала для нее кофе. На кассе актриса обнаружила, что у нее пропали все полученные деньги. Затем актриса обратилась в полицию.

***
Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы командиры подразделения

      В НАТО заявили об отправке военных КНДР в Курскую область

      Президент Грузии обсудила выборы с лидерами Молдавии и Польши

      После ограбления пережившей блокаду российской актрисы в магазине возбудили дело

      Серийный убийца и насильник умер в колонии для пожизненно заключенных

      Облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли

      Минобороны сообщило о массовом налете украинских дронов на российские регионы

      Президент Швейцарии одобрила реэкспорт швейцарского оружия на Украину

      Из-за атак ВСУ на российский регион оказалась повреждена усадьба

      Лавров сообщил о неискренних попытках достичь мира на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше