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14:11, 27 октября 2024Силовые структуры

Пережившую блокаду российскую актрису ограбили в продуктовом магазине

В Петербурге неизвестная похитила 30 тыс. рублей у 93-летней актрисы Доротенко
Лидия Доротенко

Лидия Доротенко. Кадр: фильм «Брат»

В Петербурге неизвестная похитила 30 тысяч рублей у 93-летней пережившей блокаду актрисы Лидии Доротенко. Об этом сообщает URA.RU.

Доротенко получила пенсию, положила ее в паспорт и решила зайти в продуктовый магазин за водой и кофе. В очереди за ней стояла молодая женщина, которая вызвалась помочь пенсионерке и достала для нее кофе. На кассе актриса обнаружила, что у нее пропали все полученные деньги.

Пострадавшая обратилась в полицю, но там, по данным издания, ей заявили, что найти виновного уже не смогут.

Ранее суд в Москве заключил под стражу мужчину, который напал на 76-летнюю пенсионерку с ходунками-роллаторами и ограбил ее.

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      Варвара Митина
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