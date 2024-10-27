Пережившую блокаду российскую актрису ограбили в продуктовом магазине

В Петербурге неизвестная похитила 30 тыс. рублей у 93-летней актрисы Доротенко

В Петербурге неизвестная похитила 30 тысяч рублей у 93-летней пережившей блокаду актрисы Лидии Доротенко. Об этом сообщает URA.RU.

Доротенко получила пенсию, положила ее в паспорт и решила зайти в продуктовый магазин за водой и кофе. В очереди за ней стояла молодая женщина, которая вызвалась помочь пенсионерке и достала для нее кофе. На кассе актриса обнаружила, что у нее пропали все полученные деньги.

Пострадавшая обратилась в полицю, но там, по данным издания, ей заявили, что найти виновного уже не смогут.

Ранее суд в Москве заключил под стражу мужчину, который напал на 76-летнюю пенсионерку с ходунками-роллаторами и ограбил ее.