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01:55, 28 октября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о «сдаче» Донбасса Зеленским

Депутат Рады Дубинский: Россия может аплодировать Зеленскому за «сдачу» Донбасса
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stefano Costantino / Global Look Press

Россия может аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как своими действиями он «сдает» Донбасс. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, пишет РИА Новости.

«Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», — отметил он.

По мнению политика, Зеленский хочет получить одобрение своих действий внутри Украины и на Западе, но сделать этого не удается. «Нужны аплодисменты толпы, плебса — тут. И за границей», — добавил он. Дубинский подчеркнул, что «план победы» Зеленского не вызвал восторга у стран Запада.

Ранее сообщалось, что Армия России заняла населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Марина Совина
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