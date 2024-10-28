Депутат Рады Дубинский: Россия может аплодировать Зеленскому за «сдачу» Донбасса

Россия может аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как своими действиями он «сдает» Донбасс. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, пишет РИА Новости.

«Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», — отметил он.

По мнению политика, Зеленский хочет получить одобрение своих действий внутри Украины и на Западе, но сделать этого не удается. «Нужны аплодисменты толпы, плебса — тут. И за границей», — добавил он. Дубинский подчеркнул, что «план победы» Зеленского не вызвал восторга у стран Запада.

Ранее сообщалось, что Армия России заняла населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике (ДНР).