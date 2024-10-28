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01:20, 28 октября 2024Мир

Раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена

Axios: штаб Харрис рассматривает Байдена как политическую обузу в момент выборов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешал действующему лидеру Джо Байдену провести агитационные мероприятия за нее. Такие сведения раскрыл портал Axios.

По его данным, в штабе Харрис рассматривают действующего президента как «политическую обузу» в решающий момент выборов, однако не хотят напрямую отказываться от его поддержки. «Штаб Харрис продолжает отвечать: "Мы свяжемся с вами"», — отмечается в публикации.

В то же время рейтинг одобрения действующего лидера — 39 процентов, чем объясняется нежелание команды Харрис связывать ее с непопулярным президентом накануне выборов.

Ранее газета New York Post сообщила, что Байден во время приватной беседы с бывшим американским лидером Бараком Обамой заявил, что он сильнее Харрис. Близкий к бывшему американскому лидеру источник не стал отрицать корректность расшифровки, тогда как двое экс-чиновников Белого дома, работающих над поддержкой кандидатуры Харрис, сообщили, что были ошеломлены стенограммой.

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      Марина Совина
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