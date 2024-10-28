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19:07, 28 октября 2024Силовые структуры

Распыливший баллончик в лицо российского преподавателя из-за экзаменов студент задержан

В Омске студенту, распылившему баллончик в доцента из-за экзаменов, грозит 7 лет
Начало событий в новости В российском вузе студент распылил перцовку в лицо преподавателю из-за экзаменов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Омске задержан студент Омского государственного университета, который распылил перцовый баллончик в лицо преподавателя из-за провалов на экзаменах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

О ЧП стало известно днем 28 октября. Тогда комиссия не приняла экзамен у студента, который третий год пытается перейти на третий курс. В своей неудаче молодой человек обвинил доцента Артема Клюева. По его словам, преподаватель намерено «заваливал» его. После неудачи второкурсник достал перцовку и распылил ее в лицо доценту.

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      Анна Габай
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