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12:56, 28 октября 2024Силовые структуры

Росгвардия объявила россиянам «амнистию» за передачу оружия на СВО

Росгвардия объявила «амнистию» владельцам оружия, передавшим его на СВО

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В России Росгвардия объявила «амнистию» для владельцев оружия, которые передадут его на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, граждан освободят от административной ответственности, если они передадут свое оружие для использования в зоне СВО. Освобождение от ответственности за некоторые правонарушения в обороте оружия, например, несвоевременное обращение для регистрации, можно будет получить, если при этом не возникли негативные последствия. Данные изменения начали действовать в августе.

Для этого на сайте Росгвардии создали специальный сервис, на котором необходимо заполнить форму и отправить заявку.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла итоги операции против подпольных оружейников в 39 регионах России.

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      Артем Соколов
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