Росгвардия объявила россиянам «амнистию» за передачу оружия на СВО

Росгвардия объявила «амнистию» владельцам оружия, передавшим его на СВО

В России Росгвардия объявила «амнистию» для владельцев оружия, которые передадут его на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, граждан освободят от административной ответственности, если они передадут свое оружие для использования в зоне СВО. Освобождение от ответственности за некоторые правонарушения в обороте оружия, например, несвоевременное обращение для регистрации, можно будет получить, если при этом не возникли негативные последствия. Данные изменения начали действовать в августе.

Для этого на сайте Росгвардии создали специальный сервис, на котором необходимо заполнить форму и отправить заявку.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла итоги операции против подпольных оружейников в 39 регионах России.