Россия разбомбила позиции ВСУ в Курской области

МО России: Су-34 в сопровождении Су-35С разбомбил позиции ВСУ под Курском

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С разбомбил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводится в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удару подвергся опорный пункт ВСУ, а также скопления живой силы. В МО уточнили, что удар по украинским позициям был нанесен фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Данные о потерях в украинских войсках в результате российского авиаудара не приводятся.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки нанесли поражение девяти украинским бригадам, находящимся в Курской области. Бои проходили в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Зеленый Шлях, Плехово, Нижний Клин и Новоивановка.