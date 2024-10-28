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17:01, 28 октября 2024Россия

Россия разбомбила позиции ВСУ в Курской области

МО России: Су-34 в сопровождении Су-35С разбомбил позиции ВСУ под Курском

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С разбомбил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводится в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удару подвергся опорный пункт ВСУ, а также скопления живой силы. В МО уточнили, что удар по украинским позициям был нанесен фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Данные о потерях в украинских войсках в результате российского авиаудара не приводятся.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки нанесли поражение девяти украинским бригадам, находящимся в Курской области. Бои проходили в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Зеленый Шлях, Плехово, Нижний Клин и Новоивановка.

ЖЗЛ
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