Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска

SuperJob: в 2025 году самыми выгодными месяцами для отпуска будут июль и октябрь

В 2025 году самыми выгодными для отпуска месяцами окажутся июль и октябрь, а самым невыгодным — январь. Об этом заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Его процитировали «Известия».

Кроме того, использовав для отпуска такие месяцы, как сентябрь, декабрь и апрель, человек может не сильно потерять в деньгах по сравнению с заработной платой. Иначе обстоит дело с маем, июнем и ноябрем. Отпуск в эти месяцы может обернуться потерей в деньгах при выплате отпускных.

Как подчеркнул Южалин, чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск. Он напомнил, что отпуск всегда оплачивается исходя из средней заработной платы. Стало быть, для того чтобы определить, насколько выгодным будет отдых в том или ином месяце, следует сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой.

«В месяце, где мало рабочих дней, выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять в доходе. А в месяцах, где много рабочих дней, можно спокойно брать отпуск», — констатировал Южалин.

Ранее сообщалось, что 31 процент молодых жителей России предпочитают «тихий отпуск» официальному и отправляются путешествовать, не оповестив работодателя.