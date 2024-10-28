Россиянин швырнул новорожденного об пол после ссоры с его матерью

В Белгородской области мужчина швырнул новорожденного об пол

В Белгородской области 36-летний мужчина швырнул новорожденного об пол после ссоры с его 22-летней матерью. Месячного ребенка поместили в реанимацию, пишет Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, во время ссоры россиянин угрожал девушке расправой и, чтобы доказать свои слова, с силой надавил на лежащего в колыбели младенца, схватил его и бросил со всей силы на пол.

Ребенка увезли в больницу. Медики диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также закрытый перелом руки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, мужчину задержали. Как утверждает канал, мужчина уже ранее был судим за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков и уклонение от административного надзора.

Ранее житель Амурской области разбил голову шестимесячному сыну о ступени в подъезде дома, ребенка экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой, однако спасти его не удалось.