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17:27, 28 октября 2024Экономика

Российская пшеница не дошла до Египта в срок

Bloomberg: Египет получит 430 тысяч тонн российской пшеницы в ноябре

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Египет столкнулся с задержками в поставках российской пшеницы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, 430 тысяч тонн российской пшеницы начнут поступать в Египет в ноябре, хотя изначально отгрузка была запланирована на октябрь. Министр поставок Египта Шериф Фарук отказался объяснить, чем была вызвана задержка. Однако, по информации российских экспортеров, возникли разногласия по поводу того, с кем им следует иметь дело в Египте.

Подчеркивается, что данная проблема не единственная, с которой приходится иметь дело египетским властям, изо всех сил пытающимся оживить экономику, только что вышедшую из самого тяжелого валютного кризиса за последние десятилетия.

В Каире подчеркивают, что Египет не будет ориентироваться лишь на одного конкретного экспортера и что он открыт для диверсификации своих источников пшеницы в зависимости от мировых цен.

По информации Союза экспортеров зерна, по итогам первого квартала сельскохозяйственного сезона 2024-2025 Египет стал лидером по закупкам российского зерна. С июля по сентябрь он купил у российских агроэкпортеров почти три миллиона тонн зерна. Это на 40 процентов больше, чем в аналогичный период 2023 года.

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      Кирилл Луцюк
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