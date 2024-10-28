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16:18, 28 октября 2024Ценности

Российская стилистка раскрыла связь между характером мужчины и его галстуком

Стилист Мария Щедина: яркие галстуки выбирают уверенные в себе мужчины

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка Мария Щедина раскрыла связь между характером мужчины и его галстуком. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

По словам специалистки, цветовая гамма, принт и длина данного предмета гардероба могут указывать на личностные особенности его владельца. Галстуки яркого оттенка выбирают те, кто уверен в себе, а обладатели изделий со строгими линиями способны держать себя в руках и концентрироваться на важном.

Короткие галстуки говорят о независимости мужчины от общественного мнения, а длинные — о желании привлечь внимание, отметила эксперт.

В мае фэшн-блогер, модель, основательница собственного бренда одежды Елена Крученьска раскрыла связь между характером россиянок и их одеждой.

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      Алина Гостева
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