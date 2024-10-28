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05:46, 28 октября 2024Россия

Российские бойцы с дронов сожгли блиндажи ВСУ под Часовым Яром

Операторы БПЛА бригады «Север V» сожгли блиндажи ВСУ под Часовым Яром
СюжетМинобороны

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские бойцы бригады «Север V» Южной группировки войск сожгли блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром, об этом сообщает ТАСС.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбросили на укрепления зажигательные боеприпасы и вынудили противника отступить с позиций.

Украинские военные после атаки дронов отошли с опорного пункта по ходам сообщения, уточняется в публикации.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия взяла под контроль село Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР). Также бойцы нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районе сел Семеновка, Звановка, Васюковка, Дачное и городов Часов Яр, Северск, Курахово и Славянск, отражены две контратаки.

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      Марина Совина
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