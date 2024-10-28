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12:55, 28 октября 2024Силовые структуры

Российские таможенники нашли более 16 килограммов наркотиков в автомобиле из Польши

В Калининградской области таможенники нашли 16 кг наркотиков в машине из Польши

Кадр: ФТС России

В Калининградской области таможенники нашли 16,5 килограмма наркотиков в автомобиле из Польши. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ФТС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

Во время таможенного досмотра инспекторы обнаружили в багажнике машины четыре коробки с моющим средством, на которые отреагировала служебная овчарка. Внутри коробок были плотно уложены полимерные пакеты с белым и коричневым веществами. Экспертиза показала, что в пакетах было 5,5 килограмма гашиша и 11 килограммов синтетических наркотиков катинонов. Их стоимость на черном рынке оценивается в 24 миллиона рублей.

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники таможни задержали организатора контрабанды наркотиков из Германии под видом сырья для производства БАДов.

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