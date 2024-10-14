Россиянин организовал контрабанду наркотиков из ФРГ под видом сырья для БАДов и попался

В Ростове-на-Дону таможенники задержали контрабандиста с наркотиками из Германии

В Ростове-на-Дону сотрудники таможни задержали организатора контрабанды наркотиков из Германии под видом сырья для производства БАДов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

По данным ведомства, 34-летний ростовчанин организовал провоз наркотических веществ под видом сырья для спортивного питания и чая. Их реализацию он планировал осуществлять под видом легальных товаров через маркетплейсы — для этого задержанный открыл юридическое лицо и заключил внешнеторговый контракт с компанией из ФРГ на поставку «ингредиентов».

Общий вес изъятого вещества составил более трех килограммов — согласно экспертизе, это оказался тетрагидроканнабинол и каннабис. Также при обыске в квартире мужчины было найдено более двух с половиной килограммов различных наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, совершенное группой лиц») УК РФ. Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось, что двое россиян получили срок и лишились машины за хранение и сбыт 11 килограммов наркотиков.