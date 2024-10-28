Российских путешественников предупредили о подорожании авиабилетов на Новый год

«Купибилет»: авиабилеты с 30 декабря по 10 января подорожали

Российских путешественников предупредили о подорожании авиабилетов с 30 декабря по 10 января. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на сервис «Купибилет».

Самый сильный скачок цен специалисты заметили в направлении Турции. Стоимость авиабилетов туда во время Нового года выросла на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Так, перелет в курортную республику в этот период обойдется 68 тысяч рублей в обе стороны на одного человека.

По данным специалистов, перелет в Таиланд тем временем подорожал на 8 процентов и составил 72 тысячи рублей в обе стороны.

Ранее сообщалось, что российские туристы намерены провести Новый год на пляжах Египта и Таиланда. Уточняется, что именно эти два направления наиболее востребованы у путешественников.